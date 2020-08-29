الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية يختار خليفة محتملا لمون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

اختار الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية لي ناك-يون رئيسا جديد له، السبت، ممهدا بذلك الطريق أمام محاولة محتملة لخوض رئيس الوزراء السابق الانتخابات الرئاسية عام 2022.



وحصل رئيس الحزب الجديد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، على 8ر60% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي جرت عبر الإنترنت، وتلاه النائب البرلماني المنتخب على مدار أربع فترات كيم بو-جيوم، بفارق 4ر1%.

وقال زعيم الحزب الجديد، في خطابه الانتخابي، إنه "سينجح وسيطور" سياسات إدارة الرئيس مون جاي-إن.

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ويتولى لي (67 عاما) رئاسة الحزب في خضم مكافحة البلاد لعودة انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع أسعار العقارات، لا سيما في العاصمة سيؤول.

ومن بين منافسيه الرئيسيين في الانتخابات الرئاسية، لي جاي-ميونج، حاكم مقاطعة جيونجي، الذي لم يرشح نفسه لقيادة الحزب وكان ينتقد الحكومة.

تجدر الإشارة إلى أن لي ناك-يون، الذي كان حاكما لمقاطعة جيولا الجنوبية، معروف بصولاته وجولاته القوية كمشرع، ومساعيه للتواصل المباشر مع المواطنين.

وعقب دراسته في جامعة سيؤول الوطنية المرموقة وتغطيته السياسية لصحيفة "دونجا لبو"، دخل لي عالم السياسة قبل عقدين في عهد الرئيس التقدمي الأسبق كيم داي جونج.