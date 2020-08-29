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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر: استمرار الخلافات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت وزارة الري المصرية النقاب عن استمرار عدم التوافق بين (الدول الثلاث)؛ السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن النسخة الأولية من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وقالت الوزارة المصرية في بيان، امس إن الاجتماع الذي عقد، بحضور وزراء المياه في الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الأفريقي، ومراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة، استمر فيه عدم التوافق حول العديد من النقاط القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية من اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة.
وأضافت الوزارة: "بعد نقاش مطول بشأن المفاوضات خلال الفترة القادمة، تم التوافق على قيام كل دولة منفردة بإرسال خطاب إلى رئيس جنوب أفريقيا يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات".
يشار إلى أن سد النهضة، الذي أوشكت أديس أبابا على الانتهاء منه بعد إعلانها مؤخرًا اكتمال المرحلة الأولى لعملية الملء، لا يزال محل خلاف بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأنه رغم جولات التفاوض المتعددة والتي راعتها تارة الولايات المتحدة وتارة أخرى الاتحاد الأفريقي، علاوة على اجتماعات ثلاثية لم تسفر عن حل للقضايا الشائكة.
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