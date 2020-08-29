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ماكرون يدعو دول الاتحاد الاوربي لعدم اغلاق حدودها بشكل احادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

ماكرون يدعو دول الاتحاد الاوربي لعدم اغلاق حدودها بشكل احادي

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى عدم إغلاق حدودها بشكل أحادي مجددا معتبرا أن هذا الإجراء أظهر عدم جدواه سابقا لمنع تفشي .

 

 

وقال ماكرون الجمعة: "دعونا لا نكرر الأخطاء المرتكبة في مارس"، في إشارة إلى المشاكل التي سببها الإغلاق الأحادي للحدود في السابق وبينها طوابير طويلة من الناس والشاحنات على الحدود.

 

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وشدد على أن "إغلاق الحدود بين بلدين لا معنى له عندما تكون هناك تجمعات ومناطق تداول نشطة كما نسميها الآن"، خاصة في ظل وجود ملايين العمال الذين يتنقلون في أوروبا ويعبرون الحدود.

 

واعتبر أنه سيكون من "العبث" إعاقة "الحياة اليومية والاقتصادية".

 

ودعا ماكرون دول أوروبا إلى تعزيز التنسيق وتبني نهج مشتركة لمواجهة موجة ثانية مفترضة من تفشي الوباء.

 

ويأتي تصريح ماكرون غداة قيام السلطات الفرنسية بتوسيع المناطق الحمراء لتشمل أجزاء كبيرة من جنوب البلاد.

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