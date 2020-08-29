شكرا لقرائتكم خبر عن سياحة البرلمان تؤيد إعفاء الكافيتريات والبازارات من الايجار حتى نهاية سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب تأييدها للقرار الذى اتخذه مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمد الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية سبتمبر المقبل.

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وقال النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن أصحاب الكافيتريات والبازارات بمختلف المواقع والمتاحف الاثرية كانوا من أكثر المتضررين من التداعيات السلبية لفيروس كورونا نظرا لتوقف النشاط السياحى بالكامل خلال الشهور الماضية، مطالبا من الحكومة تخفيض القيمة الايجارية للكافيتريات والبازارات حتى نهاية العام الجارى كمساندة ودعم لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد على اصحاب هذه الكافتيريات والبازارات.

ووجه النائب عمرو صدقى، التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على جميع مبادراته المهمة التى كان لها دورها الكبير على تخفيف الآثار السلبية لفيروس كورونا على قطاعى السياحة والطيران المدنى مؤكدا ان الرئيس السيسى هو صاحب الفضل الاول فى هذه المبادرات غير المسبوقة.