شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يشيد بتنفيذ المخططات التفصيلية والاستراتيجية بتريليون و400 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الحالية تشهد إنجازات غير مسبوقة على كافة الأصعدة، ولعل ما يتم تنفيذه من مخططات استراتيجية وتفصيلية أمر غير مسبوق بكل أركان الدولة المصرية وبالتوازي في كل المحافظات، حيث تبلغ قيمة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات تريليون و400 مليار جنيه، ما ساهم وسيساهم أكثر فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هذه المشروعات تضمنت تطوير العشوائيات وتوصيل المرافق صرف ومياه وطرق مدن جديدة في كل محافظات مصر، والجميع يعلم كيف كان ملف العشوائيات من أبرز الموضوعات التى تتطلب رؤية واستراتيجية لحل هذه الازمة،خاصة وأن أهم معوقات التنمية في مصر زيادة المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية فكان لابد من وقفها بصورة نهائية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العشوائيات تاكل جهود التنمية وتعطل الخطط الموضوعة لإنهاء المشاكل المتراكمة منذ ٥٠ عاما، متابعا:" لدينا الآن مدن جديدة تستوعب ملايين المواطنين، وعن المدن القديمة فيتم تطوير العشوائيات بها وإزالتها ووقف التعديات من جديد وانشاء طرق وتغير المرافق ورفع كفاءة معظم المناطق العشوائية بإرادة سياسية قوية".

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يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح اليوم السبت، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، صرح بذلك بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.