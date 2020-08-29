شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يطالب بإضافة "إهانة شيخ الأزهر" لسجل جرائم الإخوانى محمود عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف جون طلعت عضو مجلس النواب، عملية إلقاء القبض على محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، بالضربة الكبرى التى ستقضى على التنظيم تماما، بحسب تعبيره.

وطالب عضو مجلس النواب، بإضافة جريمة إهانة رموز الدولة وعلى رأسهم الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر وشيخ الأزهر، إلى قائمة الاتهامات التى يواجهها رجل الإخوان باعتباره كان مسؤولا عن التنظيم وكل ما يصدر عنه.

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وأكد طلعت، أن الإمام الطيب تعرض لهجوم قاس من المنابر الإعلامية لجماعة الإخوان طوال السنوات الـ٧ الماضية، رغم أنه يمثل رمزا لجميع المصريين وليس المسلمين فقط، مشيرا إلى أن كراهية الإخوان لأحمد الطيب، قديمة وعميقة، حيث يعود تاريخها إلي أحداث مليشيات جامعة الأزهر، حيث كان يتولى الإمام الأكبر آنذاك منصب رئيس الجامعة، مشيرا إلى أن الجماعة تعمدت إضعاف هيبة شيخ الأزهر فى فترة تولى الإخواني الراحل محمد مرسى السلطة.

وأضاف بقوله :"هذه النوعية من الجرائم لا تسقط بالتقادم ولابد من محاسبة المتورط فيها ".