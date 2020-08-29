مصدر أمني ينفي انتحار صاحب محل لعلمه بإخلاء المحافظة محله بإمبابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نفى مصدر أمني ما تم تداوله بمقطع صوتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن حديث لأحد الأشخاص يدعى خلاله قيام صاحب إحدى المحال بالانتحار عقب علمه بإخلاء أحد البلوكات بشارع المطار بمحافظة الجيزة، "الكائن به المحل خاصته". وأوضح المصدر أن ما تم تداوله في هذا الشأن عار تماماً من الصحة، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في وفاة الشخص "مستأجر المحل المشار إليه "وفاة طبيعية" عقب شعوره بحالة إعياء حال تواجده بمنزله قام على إثرها ذويه بنقله إلى إحدى المستشفيات إلا أنه فارق الحياة إثر هبوط حاد بالدورة الدموية.

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