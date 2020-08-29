رئيس البنك الزراعي: مضاعفة تمويل مشروع البتلو ليتجاوز ملياري جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إنه تم مضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بالتنسيق البنك المركزي المصري ووزارة الزراعة ليصل حجم محفظة البنك الزراعي للمشروع القومي للبتلو إلى أكثر من ملياري جنيه.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن البنك يولي أهمية كبيرة للمشاركة في جهود تنمية الثروة الحيوانية ورفع كفاءتها الإنتاجية وتمويل مشاريعها، خاصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في نشاط الثروة الحيوانية، تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية لتنفيذ سياسة الدولة التوسعية لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام.

وجاء ذلك خلال كلمته في الحفل الذي استضافه البنك الزراعي المصري بحضور وزير الزراعة السيد القصير والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير لتوزيع أرباح مستفيدي محطات الإنتاج الحيواني بمزارع وزارة الزراعة، والتي مولها البنك وتولت مؤسسة مصر الخير إدارتها وتشغيلها.

Advertisements

وأضاف أن الشباب المشارك في هذا المشروع هم نموذج لملايين الشباب في مصر الذين يتطلعون إلى مستقبل أفضل ويبحثون عن فرص للعمل والإنتاج، مؤكدا على أن البنك الزراعي اتخذ على عاتقه أن تكون قضية تشغيل الشباب، والعمل مع كافة الجهات في الدولة لخلق فرص عمل لهم وتمويل مشروعاتهم الصغيرة على رأس أولوياتهم.

وأشار إلى أن البنك يجوب جميع محافظات مصر لطرح الأفكار واتخاذ الإجراءات الفورية التي تتيح التمويل للشباب لتنفيذ مشروعاتهم وتنمية أعمالهم، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة وشباب الخريجين وصغار المزارعين والمرأة الريفية.

وقال فاروق إن البنك ضخ تمويلات للمستفيدين بمشروع تطوير مزارع وزارة الزراعة للإنتاج الحيواني في محافظات الغربية ودمياط وبني سويف والبحيرة، بنحو 120 مليون جنيه لصالح 300 مستفيد.

وأوضح أن البنك الزراعي المصري يعمل جاهداً لتحقيق رؤية الدولة للشمول المالي، لذلك فقد حرص البنك على إصدار كارت "ميزة" مسبوقة الدفع لجميع المستفيدين بهذا المشروع وتسلموا أرباحهم بعد إيداعها بالكروت الخاصة بهم.