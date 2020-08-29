الداخلية تنعش خزينة الدولة بـ 1.2 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب وأموال عامة وكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

حصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، 49 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و1.1 مليار جنيه قيمة قضايا تهرب ضريبي وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات.

جاء ذلك في أعقاب حملات موسعة شنتها إدارات الأموال العامة، والتهرب الضريبي، وشرطة الكهرباء، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 75855 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي، ومخالفة شروط التعاقد 49531404 جنيه.

كما ضبط 1852 قضية في مجال التهرب الضريبي، والأموال العامة شملت: 166 قضية ضرائب عامة، كشف 442 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و93 قضية في مجال الجمارك، و17 قضايا في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و370 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، وتنفيذ 520 حكم قضائي، و223 قضية تحرى مدين ولجان فحص.

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كما تم ضبط 11 قضية في مجالات مكافحة جرائم الإتجار في النقد الأجنبي، تحويلات مالية غير مشروعة، وتوظيف أموال، و10 قضايا في مجالات اختلاس مال عام – استيلاء على المال العام - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع، بقيمة إجمالية بلغت 1195748019جنيه مصري وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وفي سياق آخر، شنت شرطة النقل والمواصلات، حملة أسفرت عن ضبط 1336 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة- حيازة أسلحة نارية وذخائر- سلاح أبيض- أموال عامة – حيازة مواد مخدرة ، بالإضافة إلى ضبط 1 تشكيل عصابي ضم 2 متهمين ارتكبا واقعة سرقة.

وفى مجال أمن الموانئ: ضبط 17 قضية تهريب بضائع – مستحضرات تجميل، وكذا 57 قضية متنوعة من أبرزها جنحة مرورية، دخول الدائرة الجمركية، نصب.

وفي مجال الأمن السياحي: ضبط 3364 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار- حفر وتنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.