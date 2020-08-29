عبدالغفار: 90 مليار جنيه حجم الاستثمار في قطاع التعليم العالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
كشف الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم العالي وصل إلى 90 مليار جنيه.
وأكد الوزير، في كلمته خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بمحافظة الإسكندرية اليوم السبت، أنه لولا الدعم والمتابعة اليومية للقيادة السياسية، لما رأينا هذه الإنجازات والمشروعات على أرض الواقع.
وأشار إلى زيادة عدد الجامعات الحكومية لتصل إلى 27 جامعة خلال السنوات القليلة الماضية، و32 جامعة خاصة، و8 جامعات أهلية، ونستهدف الوصول خلال العامين المقبلين إلى 29 جامعة حكومية و35 خاصة و18 أهلية، كما تم إضافة 35 كلية جديدة بالجامعات الحكومية.
وتابع الوزير: جرى تنفيذ 177 مشروعا لتطوير الجامعات الحكومية بتكلفة 7.10 مليار جنيه، ووصل حجم المشاريع الخاصة بالتعليم العالي إلى 45 مشروعا، وتم التوسع في الجامعات الحكومية والأهلية، كما تم افتتاح جامعات تكنولوجية.
وبدأت صباح اليوم، فعاليات افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عدد من مشروعات القومية خاصة بالبترول بمحافظة الإسكندرية.
وتتضمن تلك المشروعات قطاع البترول، ومشروع بشاير الخير 2 للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب.
كما يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع تطوير محور المحمودية، وذلك وفقا للسفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
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