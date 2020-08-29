ضبط 4 آلاف عبوة دواء مخالفة قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
شنت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بالمديرية ومفتشي الصيدلة بمدينتي الزقازيق والقُرين، حملة مُكبرة لإحكام الرقابة على الصيدليات العامة.
أسفرت الحملة عن ضبط 2998 عبوة دواء مخالفة داخل إحدى الصيدليات، بينها أدوية مُهربة وغير مُسجلة بوزارة الصحة، وأدوية أخرى مُدرجة بالجدول الأول والثاني للمواد المؤثرة على الحالة النفسية، بدون فواتير، بالإضافة إلى أدوية خاصة بوزارة الصحة محظور بيعها، وأدوية منتهية الصلاحية مُعدة للبيع، وأدوية خاصة بالمستشفيات محظور بيعها بالصيدليات، وأدوية صادر بشأنها منشورًا بإيقاف تداولها.
كما تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي من ضبط أحد الأشخاص خلال ترويجه لعدد من الأدوية مجهولة المصدر بغرض البيع والاتجار، مستخدمًا في ذلك شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بعد التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة.
فيما جرى ضبطه وبحوزته الأدوية المخالفة، وهي عبارة عن 1018 عبوة دواء مخالفة، بعضها مجهول المصدر وغير مُسجل بوزارة الصحة وبدون فواتير.
فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 2249 جُنح أمن دولة طوارئ أول الزقازيق لسنة 2020، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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