بالصور.. محافظ بورسعيد يكرم أوائل الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد- طارق الرفاعي:

كرم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، أوائل الثانوية العامة بالمحافظة، بقاعة فايزة أبوالنجا بالديوان العام.

وطالب المحافظ، أوائل الثانوية العامة، بتنمية وتطوير مواهبهم وقدراتهم ليواصلوا النجاح والتفوق لإفادة وطنهم وأسرهم، والمشاركة بعلمهم وقدراتهم ومواهبهم التي وهبها الله لهم في مسيرة التنمية.

وأكد المحافظ، أن الحكومة لن تنجح بمفردها ولابد من تعاون المواطن، مشيرًا إلى أن الدولة تسابق الزمن في البناء والتعمير.