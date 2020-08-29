الداخلية تلاحق تجار المخدرات وتضبط 44 طربة حشيش بـ4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها؛ للتصدي لملاحقة وضبط مرتكبي جرائم حيازة المخدرات والإتجار فيها.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط: "6 قطع لمخدر الحشيش وزنت 650 جراما، و199 قرص لمخدر لعقار التامول، و4 قطع أفيون وزنت 200 جرام، وميزان حساس، و3 قطع سلاح أبيض _ مطواة، ومقص، وكتر_ وهاتف محمول"، بحوزة شخصين بدائرة مركز شرطة سوهاج بمحافظة سوهاج.

كما ضبط قطعة حشيش وزنت 800 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة شخص بدائرة مركز شرطة سوهاج، وضبط 12 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش وزنت 1,250 كيلو، وسلاح أبيض "مطواة"، ومبلغ مالي، بحوزة شخص بدائرة مركز شرطة طهطا.

وفي الشرقية، تم ضبط 3 آلاف قرص مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة شخص بدائرة مركز شرطة أبوحماد.

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وفي مطروح، تم ضبط 1200 قرص، مخدر لعقار الترامادول، ومبلغ مالي، بحوزة شخص بدائرة قسم شرطة مطروح، وضبط 4 قطع حشيش وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة شخص بدائرة قسم شرطة مطروح.

وفي الإسماعيلية، تم ضبط 40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلو، مبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة مسجل خطر بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وضبط 2 أسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 500 جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، بحوزة مسجل خطر بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.