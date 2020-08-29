أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أمس الخميس، تسجيل 10 وفيات و397 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفاد الناطق بإسم لجنة ورصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور جمال فورا، أن إجمالي الإصابات المؤكدة إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 43016 فيما إرتفع العدد الجملي للوفيات 1475 حالة. Advertisements وتماثل 271 شخصا للشفاء من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين إلى 30157. كما كشف الدكتور جمال فورار عن تواجد 28 شخصا بالعناية المركزة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خلال 24 ساعة ..الجزائر تسجل 397 إصابة جديدة و 10 وفيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.