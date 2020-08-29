لقاء بين وزير الدفاع التركي ووزير الداخلية الليبي في أنقرة

أفادت وزارة الدفاع التركية، بأن الوزير خلوصي أكار التقى اليوم الجمعة في أنقرة، وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، حيث تبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات في ليبيا.

يأتي ذلك، غداة إعلان أكار أن فعاليات تركيا في ليبيا تستند للقوانين الدولية، مؤكدا في معرض رده على معلومات حول تأسيس بلاده قاعدة في ليبيا، أن القوات المسلحة التركية تشرف على تأهيل القوات الليبية في مراكز التدريب التي أنشأتها، داعيا إلى عدم تضخيم الأمر.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج، أعلن نيته إجراء تعديل وزاري عاجل خاصة فيما يتعلق بالوزارات الخدمية، وذلك على وقع احتجاجات مطلبية، مجددا دعوته إلى إجراء انتخابات عامة في شهر مارس المقبل.

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وأعلنت حكومة الوفاق الليبية التي مقرها في طرابلس، في وقت سابق هذا الشهر، وقف إطلاق النار من جانب واحد في كل الأراضي الليبية، ودعت إلى جعل سرت والجفرة منطقتين منزوعتي السلاح.

المصدر: الأناضول