أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 4146 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية لتتفوق على الإصابات خلال المدة ذاتها. خلال المدة ذاتها. Advertisements وسجلت الوزارة أيضا 3834 إصابة و77 حالة وفاة خلال ذات المدة، بينما فحصت 19635 نموذجا. ذات المدة، بينما فحصت 19635 نموذجا. ومنذ ظهور الفيروس في العراق وصلت حالات الشفاء إلى 169020 حالة، والإصابات إلى 227446، بينما الوفيات فبلغت 6891 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق.. حالات الشفاء تفوق الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.