أغلى خروف فى العالم

باعت دار مزادات للحيوانات في اسكتلندا مؤخرا، خروفا يبلغ من العمر 6 أشهر، بمبلغ بمبلغ 367 ألفا و500 جنيه إسترليني، وذلك في مزاد بمدينة لانارك وسط اسكتلندا,مما يجعله أغلى خروف في العالم تم بيعه حتى الآن.

واشترى الخروف الجديد 3 مزارعين اسكتلنديين, وكان أعلى سعر قد بيع فيه

خروف من السلالة نفسها هو 231 ألف جنيه إسترليني، عام 2009.

وبدأ المزاد على الخروف بمبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني، وقال أحد المشترين، إن "الكثير من مربي الماشية كانوا يراقبون الخروف، لأنه حيوان مميز".

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وأضاف: "كنت على يقين أنه

سيباع بمبلغ كبير، لكنني لم أكن أتوقع أن يصل سعره لهذا الرقم.. إنه حيوان رائع, حمل ضخم ذو شخصية رائعة، وعلى الأرجح أنه نسله سيكون رائعا".

وأشار إلى الحيوان، البالغ من العمر 6 أشهر، سوف يبدأ قريبا رحلته بين قطعان أخرى من أجل التزاوج مع النعاج التي يمتلكها المزارعون.

وتنحدر سلالة هذه الخراف من جزيرة تيكسل، وهي إحدى الجزر الشمالية الغربية قبالة هولندا.