427 إصابة جديدة بكورونا بالإمارات و341 حالة شفاء

أفصحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع فى الإمارات عن إجرائها 88,803 فحوص جديد خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.



وأوضحت البيان الإماراتية، أن إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة كشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس



كما أعلنت الوزارة عن شفاء 341 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60,202.



هذا كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. نطاق الفحوصات على مستوى الدولة كشف عن 427 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 69,328 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 341 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 60,202.هذا كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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