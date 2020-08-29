البيت منحوس.. تعرض منزل لـ8 حوادث في عام واحد

يبدو أن "النحس" لا ينفك عن ملاحقة منزل أصبح يحمل لقب "أكثر منزل تعرض للصدمات" في بريطانيا، بعد أن اصطدمت به شاحنات أو سيارات 8 مرات في سنة واحدة، ونحو 20 مرة إجمالا.

ويقع المنزل التاريخي الذي بني في القرن السادس عشر، بقرية وينجهام في كينت، وتحديدا بالقرب من منعطف في شارع ضيق، لا يكاد يتسع للشاحنات الكبيرة، التي

تمر من هناك رغم ذلك.

والتقطت كاميرا مراقبة مثبتة في المنزل من الخارج، شاحنة كبيرة تسير بالقرب منه، قبل أن تصطدم به وتلحق أضرارا بالمبنى.

Advertisements

وما زاد الموضوع غرابة، أن عمال البناء كانوا قد انتهوا من إصلاح المنزل من حادث تصادم سابق، قبل 3 ساعات فقط من الحادث الجديد.

وقال مارك كيلبي، مالك المنزل، إنه اشترى العقار عام 2015، وكان على علم أنه تعرض لصدمات مماثلة في السابق، لكنه لم يتخيل أن تكون بهذا العدد، لافتا إلى أن عددها تخطى العشرين، على حسب تقديره.

وأضاف أنه حاول التواصل مع السلطات مرارا لإيجاد حل لهذه المشكلة، داعيا إلى منع مرور الشاحنات الكبيرة من ذلك الشارع الضيق، خاصة أن مدرسة ابتدائية تقع خلف البناء تماما، مما يزيد من مخاطر تلك الشاحنات كونها قد تتسبب في أذي الأطفال.