رئيس صربيا: متخوفون من الاجتماع المرتقب في واشنطن بشأن كوسوفو

أعرب رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش اليوم السبت عن مخاوفه من اللقاء المرتقب في الولايات المتحدة الأمريكية لبحث موضوع إقليم كوسوفو.

وقال فوتشيتش ـ في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الاخبارية ـ إن هناك أنباء بشان أن رئيس وزراء كوسوفو عبدالله هوتي سيطالب في الولايات المتحدة الأمريكية بنيل الاعتراف بكوسوفو، لقد استمعت إلى ذلك وأتوقع مفاجآت، مضيفا "لست

قلقا قبل الاجتماع بل أشعر بالهلع، رغم كل خبرتي أشعر بالخوف ولكن سأكافح بحزم".



وكان المتحدث باسم مجلس الأمن الأمريكي لدى البيت الأبيض جون إليوت قد كشف مؤخرا أنه تم توجيه دعوة إلى الرئيس الصربي، ورئيس وزراء إقليم كوسوفو، للحضور إلى البيت الأبيض في 4 سبتمبر

المقبل لإجراء مفاوضات.وتعترف أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة و22 من دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين بكوسوفو منذ إعلان الإقليم استقلاله عن صربيا في عام 2008، بعد سنوات من حرب دامية بين الصرب والألبان انتهت مع دخول قوة من حلف شمال الأطلنطي الناتو إلى أراضي الإقليم ووضعه تحت إدارة الأمم المتحدة، في منتصف عام 1999.وترفض صربيا بشدة الاعتراف باستقلاله إقليم كوسوفو، الأمر الذي يحجب أمامها أفق العضوية في الاتحاد الأوروبي.