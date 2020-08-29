الجزائر تتعرض لزلزال بقوة 4.2 ريختر

رصد المركز الوطني للزلازل في الجزائر ، اليوم السبت ، عن هزة أرضية بقوة 4.2 على مقياس ريختر في ولاية تيبازة الجزائرية. على مقياس ريختر في ولاية تيبازة الجزائرية.

وبحسب صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية فإن الهزة الأرضية استمرت لمدة 10 دقائق.



ولم تعلن السلطات حتى الآن عن أية خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



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