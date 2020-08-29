روسيا تسجل 4941 إصابة و111 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت روسيا السبت 4941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة ارتفاعا عن 4829 في اليوم السابق، و111 وفاة جديدة مقابل 110 أمس، لتبلغ الحصيلة 985346 إصابة و17025 وفاة.
أفاد بذلك مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس
وذكر التقرير أن 25,7% من المصابين الجدد لم تظهر لديهم أعراض المرض.
وفي العاصمة موسكو تم تسجيل 677 إصابة و12 حالة وفاة جديدة مقابل 654 و10 تباعا في إحصائية أمس، لتبلغ حصيلة الحالات 261038، منها 4798 حالة وفاة.
ومع تماثل 1393 مريضا للشفاء خلال اليوم الماضي، ارتفع مجموع المتعافين في المدينة إلى 212301 شخص.
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