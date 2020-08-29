إصابات كورونا تلامس الـ25 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 أغسطس 2020 01:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

يواصل فيروس كورونا حول العالم انتشاره ، مسجلا 24 مليونا و916 ألفا و715 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 17 مليونا و301 ألف و531 مصابا حتى الساعة الـ8 صباحا بتوقيت جرينتش.

وتوفي 841 ألفا و372 شخصا على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

عدد قياسي في إصابات الأرجنتين

سجلت الأرجنتين أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كورونا، الجمعة، مع تخفيف الحكومة جزئياً إجراءات العزل العام للسماح بتجمع أكثر من عشرة في الأماكن المفتوحة مع وضع كمامات.

ويبلغ عدد الحالات المؤكدة في الأرجنتين حتى الآن 392009، إضافة إلى 8271 وفاة.

9 إصابات جديدة بالصين

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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إنها سجلت 9 حالات إصابة مؤكدة جديدة، الجمعة، وكانت كل الحالات وافدة من الخارج.

ومثل الجمعة اليوم الثالث عشر على التوالي الذي لم تسجل فيه إصابات جديدة منقولة محلياً.

وبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 85022، بينما ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

أدنى زيادة في إصابات فيكتوريا الأسترالية منذ شهرين

سجلت ولاية فيكتوريا الاسترالية، السبت، أدنى زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ نحو شهرين، ولكن السلطات حذرت من أنها لن تتعجل رفع قيود التباعد الاجتماعي.

وتطبق ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا منذ أربعة أسابيع عزلاً عاماً صارماً يستمر ستة أسابيع دفعت إليه موجة ثانية من الإصابات في ثاني أكبر مدن أستراليا.

وسجلت أستراليا في المجمل نحو 25500 حالة إصابة و601 حالة وفاة حتى الآن جراء هذه الجائحة.