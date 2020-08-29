كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سقوط قتلى جراء انهيار مطعم بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي 5 أشخاص مصرعهم، بينما لا يزال نحو 4 آخرين محاصرين، بعد انهيار مطعم في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي في شمالي الصين.

وكشفت السلطات الصينية، اليوم السبت، أن الحادث وقع في حوالى الساعة 9:40 صباحا بالتوقيت المحلي في محافظة شيانغفن، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية للأنباء.

وأعلنت السلطات الصينية، إنقاذ 33 شخصا، وما زال رجال الإنقاذ يبحثون عن المحاصرين بين انقاض المبنى المنهار المكون من طابقين.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الصينية، أن الحادث وقع في ساعة مبكرة الثلاثاء، في منجم غوانغلونغ بمقاطعة آنلونغ في إقليم غويتشو، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين.

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وأشارت السلطات الصينية، إلى أنه لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وتم إخراج سبعة عمال بعد الحادث، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، وفق السلطات المحلية.

ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل خمسة من عمال المناجم ومحاصرة 13 تحت الأرض، عندما اجتاحت مياه الفيضانات منجما في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين.

وقال التلفزيون الرسمي إن 347 عاملا كانوا يعملون تحت الأرض في منجم شانموشو للفحم عند وقوع الفيضان السبت، وفق ما نقلت "فرانس برس".

والشهر الماضي، قتل 15 عاملا على الأقل في انفجار بمنجم بإقليم شانجي شمالي الصين، نجم عن أنشطة "خالفت القانون والقواعد" وفق أحد المسؤولين.