كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سفارة الصين تتهم بريطانيا بتشويه جهود بكين الدبلوماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت سفارة الصين في لندن، اليوم السبت، إن السياسيين البريطانيين يزيفون الحقائق من أجل تقويض العلاقات الثنائية مع بكين، ردا على مزاعم جديدة بأن بكين تنتهج استراتيجية دبلوماسية أكثر عدوانية.

كان متحدث باسم السفارة يعلق على تقرير نشرته صحيفة التايمز بأن بكين رفعت وجودها الدبلوماسي في بريطانيا بنحو الربع في السنوات العشر الماضية في محاولة لتعزيز نفوذها السياسي.

وقال المتحدث في بيان نُشر على الموقع الرسمي للسفارة إن "بعض السياسيين والمؤسسات تعمدوا التحريف والتشهير بالتبادل الطبيعي والتعاون بين البلدين أو حتى الصخب لما يسمى بالحرب الباردة الجديدة ضد الصين".

وأوضح أن الدبلوماسيين الصينيين في بريطانيا "يعملون كجسر" بين البلدين ويعززون التعاون متبادل المنفعة، فهم يستحقون تقييمًا عادلًا "بدلًا من التشويه والاتهام".

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ردًا على اتهام بكين باستغلال جائحة الفيروس التاجي لمتابعة جدول أعمالها الدبلوماسي "الذئب المحارب"، قال المتحدث إن على الدبلوماسيين الصينيين واجب سرد القصة الحقيقية "في مواجهة سوء التفسير وسوء الفهم وحتى الافتراءات المتعمدة".

دبلوماسية "الذئب المحارب" هو الاسم الذي أطلقه ممثلو الصين الأجانب على نهج أكثر عدوانية للعلاقات الدولية، حيث يستخدم الكثيرون الآن وسائل التواصل الاجتماعي للرد على الانتقادات الدولية.

أصبحت العلاقات بين لندن وبكين متوترة بشكل متزايد في الأشهر الأخيرة وسط الخلافات حول هونج كونج وكذلك تحرك بريطانيا لمنع عملاق الاتصالات الصيني هواوي من المشاركة في طرح 5G.

