كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تركيا تجري مناورة عسكرية قبالة قبرص وسط توترات في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تركيا إنها ستجري تدريبات عسكرية قبالة شمال غرب قبرص على مدى الأسبوعين المقبلين، وسط تصاعد التوتر مع اليونان بشأن المطالبات المتنازع عليها بشأن حقوق التنقيب في شرق البحر المتوسط.

اندلع النزاع طويل الأمد بين تركيا واليونان، وكلاهما عضو في حلف شمال الأطلسي، بعد أن اتفق البلدان على اتفاقيات متنافسة على حدودهما البحرية مع ليبيا ومصر، وأرسلت تركيا سفينة مسح إلى المياه المتنازع عليها هذا الشهر.

وقد أجرى الجانبان تدريبات عسكرية في شرق البحر المتوسط، مما يسلط الضوء على احتمال تصعيد الخلاف حول امتداد الجرف القاري إلى مواجهة.

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قبل أسبوعين اصطدمت فرقاطات يونانية وتركية كانت تراقب سفينة مسح النفط والغاز التركية Oruc Reis، وقالت وزارة الدفاع التركية إن طائرات F-16 التركية منعت يوم الخميس ست طائرات يونانية من طراز F-16 من دخول منطقة تعمل فيها تركيا.

وأصدرت تركيا مساء الجمعة إشعار نافتيكس تقول فيه إنها ستجري "تدريبات على إطلاق النار" اعتبارا من السبت حتى 11 سبتمبر قبالة شمال غرب قبرص.

وقال كبير الدبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إن الاتحاد يستعد لفرض عقوبات على تركيا يمكن مناقشتها في قمة أواخر سبتمبر ردا على المواجهة بين أنقرة واليونان العضو في الاتحاد الأوروبي.

