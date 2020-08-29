كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 109 دولة تستفيد من مساعدات الإمارات الطبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية في الإمارات، ارتفاع عدد الدول المستفيدة من مساعدات الإمارات الطبية إلى 109 دول.

وقد استقبلت الدول نحو 1319 طناً من المعدات الحماية الشخصية، والمساعدات الطبية والغذائية وتوفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية وأجهزة تشخيص (كوفيد 19) لعدد مليون و319 ألف فرد من الكوادر الطبية، وذلك عبر أكثر من 138 رحلة طيران انطلقت من مطار أبوظبي الدولي ومدينة دبي الإنسانية.

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وعززت المساعدات الإماراتية، الجهود الإنسانية العالمية الرامية إلى وقف انتشار الفيروس منذ بداية وباء (كوفيد 19)، وهي أكبر مزود للمساعدات في مكافحة الفيروس في المنطقة، فقد عملت على أن تصل مساعداتها إلى البلدان المحتاجة بصرف النظر عن أي اعتبار، حيث قدمت المساعدات إلى عدة دول من بينها الصين وإيطاليا والمملكة المتحدة وإيران وباكستان والبرازيل وروسيا واليمن وأفغانستان وغيرها.

وكانت الإمارات، أرسلت مؤخراً طائرة مساعدات تحتوي على 14 طناً من المواد والمستلزمات الطبية العاجلة لمكافحة فيروس كورونا المستجد و20 طناً من الإمدادات الغذائية الضرورية اللازمة إلى السودان ونيجيريا للمساهمة في دعم الشعبين الصديقين على تجاوز هذه الأزمة العالمية، كما أرسلت 13 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى 14 دولة من دول جزر المحيط الهادئ «الباسيفيك» (فيجي، كيريباتي، جزر مارشال، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، جزر كوك، نييوي) لدعم جهود الكوادر العاملة في الخدمات الطبية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية لها، وأجهزة تشخيص (كوفيد 19)، كما أرسلت طائرتي مساعدات إلى لبنان بحجم 30 طناً و12 طناً تحتوي علي أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الطبية، ومكملات غذائية للأطفال، إضافة إلى مواد ضرورية أخرى، وطائرة مساعدات تحتوي على 60 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى تركمانستان، وذلك من أصل 90 طناً مخصصة لها، لدعم جهود 90 ألفاً من العاملين في المجال الصحي، وتعزيز قدراتهم في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

