كتب هاني نصر العربي في السبت 29 أغسطس 2020 01:17 مساءً - انت الان تقراء خبر أمريكا تعلن إلغاء إطلاق صاروخ مع قمر تجسس قبل 3 ثوان من التنفيذ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة روسيا اليوم، بأنه تم إلغاء عملية إطلاق الصاروخ الناقل الثقيل Delta IV مع القمر الصناعي السري NROL-44 التابع لوكالة الاستخبارات العسكرية الفضائية الوطنية الأمريكية، قبل 3 ثوان من الإطلاق.

ونقلت قناة روسيا اليوم، عن شركة United Launch Alliance، المشرفة على تشغيل المشروع، قولها إن إلغاء الإطلاق الذي كان مخططا اليوم السبت، تم لأسباب فنية، لكنها لم تحدد طبيعة هذه المشاكل.

ولم تعلن السلطات المختصة رسميا عن أهداف ومهمات، ولا عن المدار والحجم والخصائص الأخرى للقمر الصناعي الأمريكي السري NROL-44.

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وفرضت سرية تامة على مهمة وقدرات هذا النوع من الأقمار الصناعية.

ويذكر أنه أيضا تم تأجيل إطلاق الصاروخ الحامل المذكور، وأيضا لأسباب فنية.