دونالد ترامب: احتجاج دوري السلة الأمريكي “نشاط سياسي” سيدمر اللعبة

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أن ما اعتبره “نشاطا سياسيا” من الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “سيدمر اللعبة.”

وقال ترامب في إيجاز صحفي، “أعتقد أن ما يفعلونه في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين على وجه الخصوص سيدمر كرة السلة” ، مضيفا أن ذلك سيشكل “تهديدا” للرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأوقف لاعبو الدوري المباريات لمدة ثلاثة أيام، كجزء من احتجاج أشعله إطلاق رجل شرطة أبيض النار على جاكوب بليك، وهو رجل أسود، في كينوشا بولاية ويسكونسن وأدى لإلغاء مباريات في رياضات أخرى أيضا.

وقالت الرابطة واتحاد اللاعبين أمس الجمعة إنه سيتم استئناف الأدوار الإقصائية اليوم السبت ضمن اتفاق يتضمن زيادة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.