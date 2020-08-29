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شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات.. الحكومة الاتحادية تنظم عمل الأمهات الموظفات عن بُعد خلال العام الدراسي والان مع التفاصيل
السبت 29 أغسطس 2020
بناءً على قرار من مجلس الوزراء الاماراتي الموقر أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً بشأن دعم التوازن بين المتطلبات الوظيفية للأمهات العاملات في الحكومة الاتحادية من جهة ومتابعة المسيرة التعليمية لأبنائهن من جهة أخرى خلال العام الدراسي الجديد.
وأكدت الهيئة أن الحكومة الاتحادية قررت تنظيم المسألة من خلال عمل الأمهات الموظفات في الحكومة الاتحادية عن بعد ممن يتابعن تعليم أبنائهن الذين في المرحلة الدراسية من الصف السادس الابتدائي فما دون أو من لديهن أطفال من أصحاب الهمم، وذلك وفق ضوابط قرار مجلس الوزراء رقم (27 لسنة 2020 الخاص بتنظيم العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية).
وأوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن هذا التوجه الحكومي يحقق التوازن بين متطلبات العمل الرامية إلى استمرار تقديم الخدمات الحكومية ورفع مستواها إضافة إلى دعم الأسر في التعامل مع متطلبات التعليم عن بعد لأبنائهم في ظل جائحة (كوفيد - 19) الأمر الذي يساهم في دعم المسيرة التعليمية تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
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