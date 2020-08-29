شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا.. 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إصابة 329 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا . ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس إلى 12 ألفًا و958 حالة، منها 11 ألفًا و394 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين ألفًا و333 حالة، والوَفَيَات 231 وفاة.

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