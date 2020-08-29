شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. أكبر زيادة في إصابات كورونا بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

أظهر موقع وزارة الصحة في إندونيسيا أن البلاد سجلت أكبر زيادة يومية في عدد الإصابات بفيروس كورونا لليوم الثالث على التوالي.

وسجلت إندونيسيا 3308 إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد 169195. ورصدت البلاد أيضا 92 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7261.

وكانت قد كثفت السلطات الطبية فى اندونيسيا إجراءات فحوص كورونا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، فمع زيادة أعداد الإصابات فى جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا.