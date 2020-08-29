شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثالث.. أكبر زيادة في إصابات كورونا بإندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل
وسجلت إندونيسيا 3308 إصابات جديدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد 169195. ورصدت البلاد أيضا 92 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 7261.
وكانت قد كثفت السلطات الطبية فى اندونيسيا إجراءات فحوص كورونا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره، فمع زيادة أعداد الإصابات فى جاكرتا، قررت السلطات تكثيف فحوص كورونا فى الشوارع لاحتواء الأزمة سريعا.
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