شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات تسجل 427 إصابة جديدة بكورونا و341 حالة شفاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 88,803 فحوصات ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.



وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و341 حالة شفاء.

وأعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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