المطامع التركية تتجه نحو اليونان وأجزاء من أوروبا وأفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال موقع ”greekcitytimes“ اليوناني، في تقرير حديث، إن تركيا تسعى للسيطرة على أجزاء من اليونان ودول أخرى في سياق إنشاء ما يسميه مقربون من أردوغان ”تركيا العظمي“.



وتحت عنوان ”منظّر أردوغان يطالب بإقامة تركيا العظمى التي تضم اليونان، بينما يدعم ترامب وألمانيا حليفهما التركي“، قال الموقع إنه في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قيام تركيا العظمى، التي تضم شمال اليونان، والجزر الشرقية في بحر إيجه، فإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وألمانيا يواصلان دعم حلفائهما الأتراك في عدوانهم على اليونان.

ونقل الموقع تصريحات لـ“متين كولونك“، وهو أحد المقربين من الرئيس التركي، وعضو برلماني عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، وهو من نفس الحركة الشبابية التي ينتمي إليها أردوغان، ومن نفس الإقليم الذي ينحدر منه والدا أردوغان، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، طالب فيها بإقامة تركيا العظمى“.

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وأوضح التقرير: ”طالب كولونك بإقامة تركيا العظمى التي تتضمن أجزاء كبيرة من شمال اليونان، والجزر الشرقية في بحر إيجه، ونصف بلغاريا، وقبرص، وأرمينيا كاملتين، وأجزاء واسعة من جورجيا والعراق وسوريا“.

وأردف: ”في سلسلة من التغريدات، أشاد كولونك بانتصار السلاجقة على الإمبراطورية البيزنطية في معركة ملاذكرد عام 1071، ما سمح للأتراك الآسيويين بدخول الأناضول للمرة الأولى في التاريخ“.

وقال كولونك، في تغريداته على ”تويتر“، ”إن تركيا دخلت القرن الحادي والعشرين بخطوات كبيرة، مستلهمة روح 1071، إنها تتقدم من خلال اتخاذ خطوات عملاقة. اليوم فإن السبب الذي يدفع القوى الغربية كي تتواصل معنا مرة أخرى هو إحياء الدولة التي عادت مجدداً، بعد فترة سبات منذ 15 يوليو /تموز 1938، بدخول سوريا والبحر المتوسط وأفريقيا، بروح 1071“.

ورأى الموقع اليوناني أنه باستدعاء روح 1071، فإن ”كولونك“ اعترف بأن تركيا تستهدف الغزو العسكري والسيطرة على سوريا والبحر المتوسط وأفريقيا