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عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات عملهم غدا بالسعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

عودة كافة موظفي القطاع العام لمقرات عملهم غدا بالسعودية

متابعات_ الخليج 365

تشهد غدا الأحد عودة موظفي القطاع العام إلى كافة مقرات العمل مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية من الإصابة بفيروس المستجد.

 

وتضمن قرار عودة الموظفين للعمل منح رئيس الجهة أو من يفوضه صلاحية تطبيق العمل عن بعد لعدد من موظفي الجهة.

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واشترط القرار ألا تتجاوز نسبة من يعملون عن بعد 25 بالمئة من موظفي الجهة، وتمكين من يعملون عن بعد من أداء مهامهم من قبل الجهة الحكومية.

 

كما تضمن القرار ايضا "استمرار الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالعمل عن بعد وفق تصنيف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وأن يستمر حضور الموظفين وفق الدوام المرن"، إضافة إلى استمرار العمل بتعليق البصمة.

 

وكانت الموارد البشرية السعودية شددت الأسبوع الماضي على ضرورة الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية في مقار العمل، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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