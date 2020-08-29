«ليبيا تحتج».. انضمام نشطاء من خارج طرابلس للاحتجاجات ضد الوفاق.. والجيش يعلن رصد انتشار مليشيات غرب سرت

قال الجيش الوطني الليبي، السبت، إن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشارا كثيفا للدوريات البحرية.

الجيش أضاف أن رتلا من نحو 200 عربة عسكرية تحركت شرقا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت. حسبما نشر موقع "العربية- نت".

وكشفت مصادر ليبية أن الجيش رصد قيام التشكيلات التابعة لحكومة الوفاق بإعادة الانتشار في المنطقة بين الوشكة وأبوقرين غربي سرت.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، نفى الخميس قصف مواقع للوفاق غرب سرت، معتبرا حديث حكومة الوفاق عن قصف الجيش لميليشياتها هدفه التغطية على تظاهرات طرابلس.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الوطني الليبي دعمه للمظاهرات الشعبية العفوية التي خرجت منذ الأحد الماضي في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة والنهوض بالوضع المعيشي المتردي وللتنديد بتفشي الفساد داخل حكومة الوفاق.

وفي أوّل تعليق على مظاهرات طرابلس، رحب المسماري بأي حراك شعبي سلمي في بلاده وبأي مساحة من الحريّة لكل مواطن ليبي للتعبير عن آرائه.

واتهم المسماري، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، حكومة الوفاق باستخدام "ميليشيات" من أجل مواجهة وقمع المظاهرات الأخيرة في طرابلس، في إشارة إلى المليشيات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج التي اقتحمت ساحة المظاهرات وقامت بطرد المحتجين بالقوة وخطفت عدداً منهم.

وأضاف المسماري: "ما يهمنا أكثر هو القمع الذي خرج بعد شعارات كانت ترفع في طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التي كانت تدعي هذا النهج هي من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدي عليهم".

وانضم نشطاء من منطقة قصر الخيار، التي تبعد 90 كيلو مترا إلى الشرق من العاصمة الليبية طرابلس، إلى الاحتجاجات المناوئة لحكومة الوفاق، مطالبين برحيل رئيس الحكومة فايز السراج.

وأغلق المتظاهرون الطريق الساحلي الرابط بين مصراتة وطرابلس بإطارات السيارات المشتعلة.

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يأتي ذلك فيما طالبت إحدى قيادات الحراك من طرابلس خلال لقاء مع "العربية"، بإطلاق سراح المتظاهرين الذين تم القبض عليهم بواسطة داخلية الوفاق.

وأوضحت أن المتظاهرين يحمّلون السراج مسؤولية سلامة المقبوض عليهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها طرابلس.

من جانبها، جددت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق التزامها بتعليمات وقرارات المجلس الرئاسي "خاصة في ما يخص ضبط الأمن"، بحسب قولها.

"قوة حماية طرابلس" قالت إنها متمسكة بما أسمتها الثوابت الوطنية والوحدة الليبية، الأمر الذي فسره مراقبون بعزم الوفاق على مواصلة قمع المظاهرات المناهضة لها.

هذا، وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، ليل الجمعة، قرارا بوقف وزير الداخلية المفوض فتحي علي باشا آغا احتياطيا عن العمل ومثوله للتحقيق الإداري أمام المجلس الرئاسي خلال اثنتين وسبعين ساعة من صدور هذا القرار ، على أن يتم التحقيق معه بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التي شهدتها مدينة طرابلس، وبعض المدن الأخرى خلال الأسبوع الماضي.

إلا أن مصادر لـ"العربية" قالت إن إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحي علي باشا آغا عن عمله جاء على خلفية تخطيطه لمحاولة انقلابية على فايز السراج رئيس حكومة الوفاق بالتنسيق مع خالد المشري وجماعة الإخوان.

وقد أعلن باشا آغا في بيان موافقته على التحقيق معه، مطالبا بأن تكون الجلسة علنية ومنقولة إعلاميا.

وميدانيا، أطلقت ميليشيات ليبية الرصاص على مجموعة بسيطة من المتظاهرين حاولوا التجمع في طرابلس، مساء الجمعة.

من جهتهم، شدد متظاهرو الحراك الشعبي في العاصمة الليبية، الجمعة، على استمرار التظاهرات الاحتجاجية السلمية حتى تحقيق مطالبهم، لكنهم أكدوا في الوقت ذاته التزامَهم بحظر التجول ليس خوفا وإنما حرصا على حياة الناس.

واتهم الحراك، في بيان له، حكومة الوفاق باستخدام العنف ضد المحتجين لإخماد التظاهرات بالرصاص، فيما وضعت الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق عشرات السيارات المسلحة في محيط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس وعلى كل مداخل الشوارع الرئيسية المؤدية لساحة التظاهر.