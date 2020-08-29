بعد حادث إحراق نسخة من القرآن.. احتجاجات ومظاهرات في السويد.. والشرطة تتدخل وتحاول استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع

أعلنت الشرطة السويدية اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو، أمس، في أعقاب "أعمال معادية للإسلام".

وأضاف المتحدث باسم الشرطة أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأضرموا النار في إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

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وأكدت الشرطة أنها تعمل على استعادة النظام والسيطرة على الأوضاع، لكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.

وشهدت المدينة مظاهرة لليمينيين المتطرفين بعد منع زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان من اجتماع مع أنصاره في مالمو ومنعه من دخول السويد عند الحدود، حسبما أفادت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية.