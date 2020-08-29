شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يكشف عن تسبب فيروس كورونا فى إشعال بيزنس بيع المقابر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن انتشار فيروس كورونا أسهم فى إشعال بيزنس المقابر، فارتفعت أسعارها للضعف، وانتعش السوق بسبب إقبال كثير من المواطنين على شراء وحجز مقابر، تحسبًا لأي ظروف طارئة، لاسيما وأن دفن موتى كورونا في الوقت الحالي أضحى ليس بالأمر السهل، وفى المقابل لم تطرح المحافظات مقابر جديدة أمام المواطنين محدودى الدخل، كما كان يحدث عبر السنوات الماضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الشركات العقارية تتنافس فيما بينها على بيع المقابر، وتقديم امتيازات كتشطيب لوكس وسوبر لوكس والبيع بالتقسيط، لجذب عدد أكبر من الراغبين فى الشراء، مشيرا إلى أن الركود الذى تعانى منه الشركات العقارية جعلها تلجأ إلى تشييد المقابر، فتقوم بتوفير خدمات الحراسة والأمن على المقابر على مدار 24 ساعة، بعد انتشار حوادث سرقة المقابر.

Advertisements

وأشار إلى أن المغالاة فى الطلب على المقابر وارتفاع أسعارها يرجع إلى سياسة التصرف فى الأراضى من خلال قانون المناقصات والمزايدات، وكذلك بعض القرارات الوزارية التى أدت إلى خلل فى السوق العقارى نجم عنه عجز شديد فى وحدات محدودى ومتوسطى الدخل والمقابر.