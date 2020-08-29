خليفة بن زايد آل نهيان يصدر مرسوماً بقانون يلغي قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972

أصدر خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مرسوماً بقانون اتحادي يقضي بإلغاء القانون الاتحادي لسنة 1972، في شأن مقاطعة إسرائيل والعقوبات المترتبة عليه، وذلك في أعقاب الإعلان عن معاهدة السلام مع إسرائيل.
وقالت وكالت الأنباء الإماراتية، إن المرسوم بالقانون الجديد، يأتي “ضمن جهود دولة الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولاً إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي”.
ويمكن في أعقاب إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل للأفراد والشركات في الدولة، عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم، أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته.
كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية، بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها.
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