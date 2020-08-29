اعتقال ستيني بفاس بسب إهانة المؤسسات والتشكيك في إجراءات محاربة كورونا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أوقفت مساء أمس الجمعة، شخصا يبلغ من العمر 62 سنة، بسبب “الاشتباه في تورطه في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية، تشكك في إجراءات السلطات العمومية لمكافحة وباء كوفيد-19، وتتضمن إهانة للمؤسسات الدستورية” وفق بلاغ للمديرية.

وذكر البلاغ أن “المشتبه فيه كان قد نشر العديد من المحتويات الرقمية والتدوينات والصور المركبة، التي تتضمن معطيات زائفة ومشككة في التدابير العمومية المتخذة لمنع تفشي جائحة كوفيد-19، كما تنطوي على عبارات القذف والإهانة في مواجهة هيئات منظمة وفي حق المؤسسات الدستورية” بحسب البلاغ.

واضاف البلاغ، أنه تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.