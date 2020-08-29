توقيف ضابط شرطة بفرقة مكافحة العصابات بسلا يشتبه في تورطه في الإرتشاء والابتزاز

فتحت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا تمهيديا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الجمعة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء والابتزاز.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، كانت قد أوقفت موظف الشرطة المذكور في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه من الضحية عن طريق الابتزاز، بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وقد تم، حسب البلاغ، إيداع ضابط الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة، وتحديد جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.