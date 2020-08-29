البنتاجون يبدأ تقليص عدد قواته العسكرية في العراق

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، بدء خفض عدد القوات العسكرية في العراق بالتنسيق مع بغداد.



وكانت تقارير أمريكية أكدت أن الولايات المتحدة ستبقي على 3500 جندي في العراق فقط، للمساهمة في القضاء على فلول تنظيم داعش الإرهابي.

وحسب إعلان البنتاجون لم يتم تحديد رقم للتخفيض، بينما تمت الإشارة إلى أنه يتم تنسيق العملية مع الحكومة العراقية.

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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهد أمس الجمعة، خلال كلمته لقبول ترشيحه من الجمهوريين لسباق الرئاسة، بإنهاء ما وصفه "بالحروب التي لا نهاية لها".

والأسبوع الماضي، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية ستغادر العراق دون أن يحدد جداول زمنية، وذلك خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمرة الأولى في البيت الأبيض بواشنطن.

من جانبه قال الكاظمي "لا نحتاج قوات قتالية في العراق، لكننا بحاجة إلى التدريب وبناء إمكانياتنا والتعاون الأمني".