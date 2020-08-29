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رقم قياسي جديد بإصابات كورونا في فرنسا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي جديد بإصابات في فرنسا والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020

تصاعدت أعداد المصابين بعدوى كورونا في فرنسا بصورة "قياسية" كما قالت السلطات الصحية هناك.

 

وقالت وزارة الصحة، امس أن الأربعة والعشرين ساعة الماضية شهدت تسجيل 7379 عدوى جديدة بالفيروس.

 

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وأضافت الوزارة أنه حتى إن كان مستوى الإصابات محدوداً، فإن عدد المحولين إلى المستشفيات في مناطق الخطر ارتفع، وكذلك المحولين إلى وحدات الرعاية المكثفة.

 

وصنفت الحكومة الفرنسية 21 منطقة إقليمية مناطق خطرة، حيث ترتفع فيها الإصابة بالعدوى.

 

وشهدت فرنسا منذ بداية الجائحة حتى الآن وفاة 30500 شخص.

 

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