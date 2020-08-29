عبدالله بن زايد: المرأة الإماراتية أيقونة إرادة وقلب نابض بالعطاء

السبت 29 أغسطس 2020

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، أن المرأة الإماراتية أيقونة الإرادة والإنجاز والريادة والقلب النابض بالعطاء للوطن فما تحظى به من دعم ورعاية وتمكين من قيادتها الرشيدة منحها صك التميز والإبداع وقادها كشريكة في مسيرة تسطير الإنجازات النوعية للدولة في المجالات كافة.



وتوجه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية - الذي يصادف 28 أغسطس/ آب من كل عام - بتحية تقدير وإعزاز إلى الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية القدوة والنموذج الملهم في مسيرة تمكين المرأة الإماراتية.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في كلمة بهذه المناسبة: "إننا رغم التحديات التي واجهت العالم أجمع بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وجدنا ابنة الإمارات تتقدم الصفوف في خط دفاعنا الأول لمواجهة تداعيات هذه الجائحة وفي الوقت نفسه تمنح أفراد أسرتها الأمل في غد أفضل وتحثهم على الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة في هذا الصدد لعبور هذه الأزمة".

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وأضاف أن المرأة الإماراتية كانت شريكا بارزا في رحلة تحد وإنجاز جديدة سطرتها الدولة فتواجدت ضمن فريق عمل مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" وصولا إلى إنجاز مهمة إطلاقه بنجاح من مركز تانيجاشيما الفضائي باليابان.

وتابع: "نفتخر بنماذج مضيئة لكوادر نسائية وطنية شاركت في إنجاز وطني رائد آخر للإمارات مع تشغيل محطة براكة الأولى للطاقة النووية السلمية وربطها بشبكة الكهرباء في الدولة".

وأكد: "المرأة الإماراتية صاحبة مسيرة حافلة بالإنجازات والمكتسبات كلنا ثقة في ديمومتها.. فتحية تقدير وإعزاز لشريكة المسيرة.. وتحية تقدير وإعزاز لأمهات الشهداء تيجان العز التي تتلألأ في سماء الوطن.. وإلى صانعات قادة المستقبل.. معكن وبكن نمضي في دروب الخير والرخاء لوطننا المعطاء".