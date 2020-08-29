الإمارات تعلن عودة المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، الجمعة، عن إعادة فتح المساجد ودور العبادة في المدن الصناعية والعمالية وذلك بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.



وأكدت الهيئتان أنه سيتم التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية في المساجد ومراكز دور العبادة قبل اعتماد الفتح وضرورة التزام جميع المصلين بالإجراءات الاحترازية، التي تم الإعلان عنها مسبقا تزامنا مع فتح المساجد ودور العبادة.

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ولفتت وكالة أنباء الإمارات (وام) إلى أن هذه الإجراءات تشمل الالتزام بتطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، من خلال ترك مسافة أمانٍ تقدر بـ3 أمتار بين كل مصلٍ، وعدم التجمع والمصافحة بكل أشكالها، بالإضافة إلى تعقيم اليدين بشكل مستمر قبل القدوم إلى المساجد ودور العبادة، إلى جانب الالتزام بارتداء الكمامة عند الحضور لكل صلاة.

وإضافة إلى ذلك يلتزم المصلون بقراءة القرآن من خلال المصحف الإلكتروني، واستخدام سجادة الصلاة الشخصية، والتأكيد على ضرورة تحميل جميع مرتادي المساجد ودور العبادة لتطبيق "الحصن" على هواتفهم الذكية.