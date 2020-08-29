شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في مدن ومحافظات مصر اليوم والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78%.

ويتوقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة. وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 48 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 22 والعظمى 32 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 22 والعظمى 30 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 22 والعظمى 32 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 22 والعظمى 35 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 24 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 35 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 22 والعظمى 37 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 23 والعظمى 32 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 23 والعظمى 31 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37 Advertisements درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 37 درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 27 والعظمى 37 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 19 والعظمى 33 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 35 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 23 والعظمى 37 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 38 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 39 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 26 والعظمى 40 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 28 والعظمى 41 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 40 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39 درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 27 والعظمى 38 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 34

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