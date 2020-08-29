شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 855 وفاة جديدة بسبب كوفيد-19 والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم الجمعة تسجيل 855 حالة وفاة جديدة جراء مرض كوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل مجمل عدد حالات الوفاة إلى 119504 حالات.

وسجلت البرازيل 43412 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى ثلاثة ملايين و804803 حالات. وتأتي البرازيل في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا.

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