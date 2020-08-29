دولة الإمارات تستأنف رحلاتها إلى لوساكا

السبت 29 أغسطس 2020

أعلنت طيران الإمارات اعتزامها استئناف تشغيل رحلاتها إلى لوساكا (عاصمة زامبيا) برحلتين أسبوعياً من 4 سبتمبر المقبل وبذلك يرتفع عدد الوجهات التي تغطيها شبكة خطوط الناقلة العالمية إلى 79 مدينة. ويوفر استئناف الرحلات إلى لوساكا الفرصة أمام عملاء طيران الإمارات للسفر براحة وأمان إلى دبي، ومنها إلى مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وغرب آسيا والأمريكتين والشرق الأقصى. كما ستوسع إضافة لوساكا شبكة طيران الإمارات في أفريقيا إلى 9 مدن.



وسوف تعمل الرحلات إلى لوساكا بطائرات بوينغ 777-300ER واعتباراً من 4 سبتمبر، ستخدم طيران الإمارات عاصمة زامبيا يومي الأحد والجمعة. وتغادر الرحلة «إي كيه 713» مطار دبي الدولي في الساعة 8:20 صباحاً وتصل إلى لوساكا 1:30 بعد الظهر. وتقلع رحلة العودة «إي كيه 714» من لوساكا 3:30 عصراً لتصل دبي 12:35 بعد منتصف الليل.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص PCRللتأكد من عدم الإصابة بفيروس «كوفيد 19» يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي والإمارات قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه.

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وتعد دبي واحدة من الوجهات العالمية الأكثر شعبية. ففي 2019، استقبلت المدينة 16.7 مليون زائر واستضافت مئات الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض العالمية، بالإضافة إلى الأحداث الرياضية والترفيهية. وأصبحت دبي من أوائل مدن العالم التي تحصل على ختم «السفر الآمن» SafeTravels من مجلس السفر والسياحة العالميWTTC الذي صادق على التدابير والإجراءات الاحترازية الشاملة والفعالة التي تتخذها دبي لضمان صحة وسلامة زوارها.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد 19» مجاناً لعملائها بغض النظر عن وجهتهم أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020) وسوف تبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة، ما يعني أن العملاء يمكنهم الاستمرار في الاستفادة من هذا الضمان حتى لو تابعوا سفرهم إلى مدينة أخرى بعد وصولهم إلى وجهتهم مع طيران الإمارات. ولا يحتاج العملاء إلى التسجيل أو ملء أي نماذج قبل سفرهم، كما أنهم غير ملزمين باستخدام التغطية. وما على أي عميل يتم تشخيص إصابته بـ«كوفيد 19» أثناء سفره سوى الاتصال بخط ساخن خاص لتلقي المساعدة والتغطية.

وتطبق طيران الإمارات مجموعة شاملة من الإجراءات في كل خطوة من رحلة المسافر لضمان سلامة عملائها وموظفيها على الأرض وفي الأجواء، بما في ذلك توزيع علبة مستلزمات الوقاية والنظافة على جميع المسافرين مجاناً. وتحتوي العلبة على أقنعة وقفازات ومعقم لليدين ومناديل مضادة للبكتيريا.