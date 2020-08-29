شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بن زايد: دور كبير للمرأة الإماراتية في تنمية المجتمع والان مع التفاصيل

السبت 29 أغسطس 2020 أكد الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن» يأتي لما لها من أثر ودور كبير ومهم في تنمية المجتمع وتطويره لتحقيق الأهداف الوطنية.

وتوجه في هذا اليوم المميّز بالشكر الجزيل لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدورها الكبير في تعزيز حضور المرأة الإماراتية عبر دعم برامج تمكينها وإشراكها في برامج التنمية في مجالات الحياة العامة كافة.

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