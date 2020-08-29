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ارتفاع ضحايا الفيضانات في افغانستان لـ 115 قتيلا

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أعلنت المتحدثة باسم محافظ إقليم "باروان" الأفغاني وحيدة شاهكار، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت الإقليم إلى 115 قتيلا و130 مصابا؛ حيث لا تزال عمليات البحث والإنقاذ جارية لليوم الثالث على التوالى، وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم السبت، أن مسئولين محليين أعلنوا انتشال خمسة جثامين من تحت الحطام صباح اليوم.

وأضافت الشبكة أن عددا من المواطنين أتوا من مناطق مختلفة بالبلاد للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعاونة رجال الإمن بعدما غمرت مياه الفيضانات مدن الإقليم ومن بينهم عاصمة الإقليم مدينة "شريكار".

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