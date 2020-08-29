شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا الفيضانات في افغانستان لـ 115 قتيلا والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت الشبكة أن عددا من المواطنين أتوا من مناطق مختلفة بالبلاد للمساهمة في عمليات الإنقاذ والإغاثة ومعاونة رجال الإمن بعدما غمرت مياه الفيضانات مدن الإقليم ومن بينهم عاصمة الإقليم مدينة "شريكار".
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